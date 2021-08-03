UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Boeing назвали причину переноса запуска корабля на МКС

Автор: Сергей Пышкин

Boeing Space раскрыла причину переноса сегодняшнего запуска космического корабля Starliner. Оказалось, что специалисты обнаружили технические неполадки в двигательной установке аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Boeing Space.

В сообщении отмечается, что перед запуском космического корабля, инженеры обнаружили неожиданные показатели о положении клапана в двигательной установке.

Сейчас специалисты продолжают изучать возможность того, чтобы запустить Starliner к Международной космической станции завтра.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что запуск космического корабля Starliner в который раз перенесли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Космический корабльЗапуск ракеты