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Boeing во второй раз отложил отправку корабля на МКС после инцидента с модулем "Наука"

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США, Вторник 03 августа 2021 17:51
Boeing во второй раз отложил отправку корабля на МКС после инцидента с модулем "Наука" Фото: Boeing второй раз отложил отправку корабля на МКС (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Boeing во второй раз перенесла запуск корабля Starliner к Международной космической станции. Запуск начали откладывать после инцидента с российским модулем "Наука".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Boeing.

Запуск корабля к МКС должен был состояться сегодня в 20:20 по киевскому времени. Однако компания на странице в Twitter известила, что запуск корабля отложен.

Сейчас причину этого решения компания Boeing не называет, но обещает уже в скором времени сообщить подробности.

Напомним, 29 июля к МКС пристыковался новый российский модуль "Наука". После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, в результате чего МКС начала неконтролируемо вращаться.

Позже в России заявили, что инцидент с модулем "Наука" произошел из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

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МКС Запуск ракеты Космический корабль Соединенные Штаты Америки Boeing
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