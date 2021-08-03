В Boeing назвали причину перенесення запуску корабля на МКС

Boeing Space розкрила причину перенесення сьогоднішнього запуску космічного корабля Starliner. Виявилося, що фахівці виявили технічні неполадки в руховій установці апарату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Boeing Space.
У повідомленні зазначається, що перед запуском космічного корабля, інженери виявили несподівані показники про становище клапана в руховій установці.
Наразі фахівці продовжують вивчати можливість того, аби запустити Starliner до Міжнародної космічної станції завтра.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що запуск космічного корабля Starliner вкотре перенесли.