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Boeing за месяц не получила ни одного заказа на самолеты линейки 737

Новости » Экономика    10.04.2019 - 02:40
Boeing за месяц не получила ни одного заказа на самолеты линейки 737
Фото: Boeing (boeing.mediaroom)

Компания всего получила в марте три заказа на частные бизнес-джеты линейки моделей 737

После авиакастроф с самолетами Boeing 737 MAX, последняя из которых произошла в Эфиопии, компания Boeing не получила в марте ни одного заказа на пассажирские самолеты. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что подобная ситуация в компании произошла впервые за семь лет. В марте компания получила всего три заказа на частные бизнес-джеты линейки 737. 

Также по информации WSJ, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 MAX. Это более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе - 24.

На сегодня за Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 MAX и 78 - на более старые модификации самолета. 

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что с середины апреля американская компания Boeing планирует сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что руководство компании Boeing признало, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.

Правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

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