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Boeing за місяць не отримала жодного замовлення на літаки лінійки 737

Новини » Економіка    10.04.2019 - 02:40
Boeing за місяць не отримала жодного замовлення на літаки лінійки 737
Фото: Boeing (boeing.mediaroom)

Компанія всього отримала в березні три замовлення на приватні бізнес-джети лінійки моделей 737

Після авіакатастрофи з літаками Boeing 737 MAX, остання з яких відбулася в Ефіопії, компанія Boeing не отримала в березні жодного замовлення на пасажирські літаки. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що подібна ситуація в компанії сталася вперше за сім років. У березні компанія отримала всього три замовлення на приватні бізнес-джети лінійки 737.

Також за інформацією WSJ, компанія за попередній місяць поставила замовникам 11 літаків Boeing 737 MAX. Це більш ніж удвічі нижче за показники попередніх місяців. Так, за інформацією газети, в лютому Boeing виконала 27 замовлень на літаки даної моделі, а в січні - 24.

На сьогодні за Boeing числяться ще 4625 невиконаних замовлень на 737 MAX і 78 - на більш старі модифікації літака.

Нагадаємо, декількома днями раніше стало відомо, що з середини квітня американська компанія Boeing планує скоротити кількість випущених в місяць літаків Boeing 737 MAX.

Відзначимо, що керівництво компанії Boeing визнало, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.

Уряд Ефіопії оприлюднило попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофу.

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