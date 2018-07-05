Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Самолет авиакомпании Bravo, который выкатился за взлетную полосу, утилизируют

НовостиОбщество    05.07.2018 - 18:55
Фото: самолет авиакомпании Bravo (facebook.com/airportkiev)
Фото: самолет авиакомпании Bravo (facebook.com/airportkiev)

Самолет авиакомпании Bravo сегодня загрузили на трейлер и транспортировали на специальную площадку

Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне выкатился за взлетную полосу во время посадки, утилизируют. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" имени Сикорского.

Отмечается, что самолет сегодня, 5 июля 2018 года, погрузили на трейлер и відтранспортували на специальную площадку.

 

Фото: самолет авиакомпании Bravo (facebook.com/airportkiev)

"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели", - отметили в пресс-службе аэропорта.Самолет MD-83 с бортовым номером UR-CPR был выпущен в 1991 году.

Напомним, ееропорт "Киев" закривалили на 5 часов 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Он при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, ранее сообщалось, что около 800 украинских туристов не могли вылететь из Туниса. Перелет должен был обеспечить авиаперевозчик Bravo. Тогда заявили, что рейсы не выполнялись из-за того, что туроператор Oasis Travel задолжал перевозчику более миллиона долларов.

Авиакомпания Ernest Airlines отменила еще два рейса во львовском аэропорту Пассажиры "Браво" планируют подать иск в суд на авиакомпанию
Теги публикации: авиакомпания, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь