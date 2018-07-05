Самолет авиакомпании Bravo, который выкатился за взлетную полосу, утилизируют

Самолет авиакомпании Bravo сегодня загрузили на трейлер и транспортировали на специальную площадку

Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне выкатился за взлетную полосу во время посадки, утилизируют. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" имени Сикорского.

Отмечается, что самолет сегодня, 5 июля 2018 года, погрузили на трейлер и відтранспортували на специальную площадку.

Фото: самолет авиакомпании Bravo (facebook.com/airportkiev)

"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели", - отметили в пресс-службе аэропорта.Самолет MD-83 с бортовым номером UR-CPR был выпущен в 1991 году.

Напомним, ееропорт "Киев" закривалили на 5 часов 15 июня из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Он при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, ранее сообщалось, что около 800 украинских туристов не могли вылететь из Туниса. Перелет должен был обеспечить авиаперевозчик Bravo. Тогда заявили, что рейсы не выполнялись из-за того, что туроператор Oasis Travel задолжал перевозчику более миллиона долларов.