В аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Сегодня утром, 11 июля, в столичном Международном аэропорту "Борисполь" совершил вынужденную посадку рейс "Аэропорт" Киев "(IEV) - Анталия (AYT)" авиакомпании "Anda Air". Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" в Faceвook.

Как сообщается, экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой. Причины принятия экипажем такого решения пока неизвестны.

Отметим, что при осуществлении аварийной посадки никто из людей, находвшихся на борту воздушного лайнера не пострадал.

"Приземление воздушного судна с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно", - говорится в сообщении.

Все службы Международного аэропорта "Борисполь" продемонстрировали слаженную, профессиональную работу, за что руководство аэропорта выразило благодарность.

ANDA AIR Вранці в "Борисполі" здійснив вимушену посадку рейс "Аеропорт "Київ" (IEV) - Анталія (AYT)" авіакомпанії "Anda Air". Екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою. Приземлення повітряного судна з 174 пасажирами та 6 членами екіпажу пройшло успішно. Усі служби Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продемонстрували злагоджену, професійну роботу. Дякуємо Службі аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення за зразкові скоординовані дії. Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Середа, 11 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне выкатился за взлетную полосу во время посадки, утилизируют.

Инциндент произошел вечером, 14 июня. Так, в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров. Из-за произошедшего, аэропорт был закрыт для приема и отправки рейсов в течение 5 часов.