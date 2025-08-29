Боді-камери для ТЦК з 1 вересня: як це працюватиме

За словами Мойсюка, працівники ТЦК будуть вести безперервний запис під час роботи.

Мета ініціативи - зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням.

Заступник міністра зазначив, що представник ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об’єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

При цьому працівникам суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК, а за інформацією з них - безпосередньо керівником.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Після завершення роботи груп оповіщення, записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадках, пов’язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше.

За словами Мойсюка, адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.