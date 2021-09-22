На BMW и Mercedes-Benz подали в суд из-за отказа сворачивать выпуск авто с ДВС

Некоммерческая организация Deutsche Umwelthilfe eV обвиняет BMW и Mercedes-Benz в том, что они недостаточно быстро внедряют электромобили. Тем самым, как считают истцы, компании не заинтересованы в снижении вредных выбросов.

Экоактивисты организации Deutsche Umwelthilfe eV называют менеджмент BMW и Mercedes-Benz медлительными в вопросе снижения выбросов, к которому их обязывает Парижское соглашение по климату.

Общественники также призывают запретить двигатели внутреннего сгорания с 2030 года и убеждают автомобильных менеджеров стремительнее переходить на выпуск электромобилей, не считаясь с ценой вопроса. В начале сентября организация разослала в компании письма с требованием до 20 сентября согласиться с такими требованиями. В BMW и Mercedes-Benz не отреагировали, и для Deutsche Umwelthilfe eV єто стало поводом для подачи иска в суд. Иски поданы в региональные суды Мюнхена и Штутгарта, где размещены штаб-квартиры компаний.

В то же время, за последний месяц о нерадужных перспективах тотального перехода на электротягу высказались как чиновники, так и руководители крупных автомобильных концернов. Кк мы сообщали ранее, среди них премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, и министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер, и глава Toyota Акио Тойода.

Тойода в отличие от других спикеров не прибегал к запугиваниям и шантажу, а просто сообщил, что увлечение снижениями выбросов СО2 приведет к потере 5,5 миллиона рабочих мест в одной лишь Японии.

Чью сторону займет суд, покажут ближайшие месяцы. Но если BMW и Mercedes-Benz признают виновными, то их обяжут выплатить штрафы, которые будут измеряться в сотнях тысяч евро. Можно быть уверенным, что эти суммы изымут из бюджетов, направленных на "озеленение" их производственного цикла.