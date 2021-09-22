Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях
Компании BMW и Audi делают ставку на водородные технологии при разработке будущих моделей. При этом от производства электромобилей пока компании не отказываются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Электрмобили сегодня видятся лидирующей технологией в автомобильной индустрии, но нельзя сбрасывать со счетов водород. Так считают некоторые крупные автопроизводители, в том числе BMW и Audi, которые параллельно с выпуском электрокаров разрабатывают прототипы легковых автомобилей на водородных топливных элементах в рамках подготовки к отказу от ископаемого топлива.
Они хеджируют свои ставки, рассчитывая, что изменение политических веяний в Европе и США может сместить баланс в сторону водорода в отрасли экологически чистых транспортных средств, сформированной компанией-первопроходцем Tesla.
Сегодня Германия уже делает ставки на водородное топливо в таких секторах, как сталелитейная и химическая промышленность. Для достижения климатических целей в этом месяце "зеленые" войдут в коалиционное правительство Германии и будут продвигать водородные технологии.
BMW - самый большой сторонник водорода среди автопроизводителей Германии. Первая серийная модель марки на водородных топливных элементах ожидается в 2030 году. Компания также внимательно следит за изменением водородной политики в Европе, а также и Китае - крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Компания уже разработала iX5 Hydrogen - прототип водородного автомобиля на базе внедорожника X5 в рамках проекта, частично финансируемого правительством Германии. А в 2022 году BMW планирует построить испытательный парк из 100 таких машин.
Бренд Audi, входящий в состав концерна VW, уже сформировал команду из более чем 100 инженеров, которые исследовали водородные топливные элементы от имени всей группы Volkswagen и построили несколько прототипов водородных автомобилей.
Добавим, что крупнейшие производители грузовиков в мире, такие как Daimler, Volvo и Hyundai, считают водород беспроигрышным вариантом, потому что электрические батареи слишком тяжелы, что не позволяет перевести на электротягу коммерческий транспорт, предназначенный для магистральных грузовых перевозок.
Напомним, первые серийные электромобили марки Cadillac раскупили за 19 минут. Электрический внедорожник Cadillac Lyriq в исполнении Debut Edition можно было харезервировать, заплатив возвращаемый депозит 100 долларов.