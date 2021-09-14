Против "зеленых фанатиков": Чехия намерена бороться с запретом продаж автомобилей с ДВС
Чехия не поддерживает предложение Евросоюза запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году. Премьер-министр страны считает инициаторов этой идеи "зелеными фанатиками", а электромобили - роскошью, недоступной рядовым жителям страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.
В последние месяцы многие страны по всему миру объявляют о планах запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2030-х годах. В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому изданию iDNES заявил, что он выступает против этого плана.
"Мы не согласимся с запретом на продажу автомобилей c ДВС. Это невозможно. Нам нельзя диктовать то, что придумали "зеленые" фанатики в Европейском парламенте", - подчеркнул Бабиш.
Чехия примет ротационное председательство в Европейском союзе во второй половины 2022 года и, по словам Бабиша, сделает предложенную тему запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приоритетной. Он добавил, что страна поддержит внедрение инфраструктуры, необходимой для электромобилей, но не будет субсидировать производство электромобилей.
Несмотря на относительно небольшое население, Чехия в последние годы занимает 16-е место по ВВП среди стран Европы и является одним из ведущих мировых производителей автомобилей на душу населения. Фактически, автомобильная промышленность составляет почти треть чешской экономики. В Чехии расположены автосборочные предприятия таких компаний, как Skoda, Toyota и Hyundai.
Напомним, что к 2030 году средние выбросы новых транспортных средств по требованию Европейской комиссии должны снизиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 2021 года и на 100 процентов к 2035 году. Это означает, что все новые автомобили, выпущенные после 2035 года должны иметь нулевой уровень выбросов.
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