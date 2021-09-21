Катастрофа для Японии и миллионы людей без работы: глава Toyota выступил против запрета ДВС
Глава концерна Toyota Акио Тойода предостерег от излишнего увлечения полной электрификацией автотранспорта. Он заявил, что это может обернуться настоящей катастрофой для экономики Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toyota Times
Акио Тойода, который также является председателем Ассоциации автопроизводителей Японии, заявил, что слишком быстрый переход на экологически чистые автомобили приведет к потере 5,5 миллионов рабочих мест и снижению выпуска на 8 миллионов машин.
В качестве альтернативы глава Toyota предлагает сосредоточиться на гибридных автомобилях. "Врагом экологии является углекислый газ, а не внутреннее сгорание", - заявил топ-менеджер. И добавил, что темпы перехода к углеродной нейтральности должны учитывать особенности экономики страны.
Япония критически зависит от экспорта, а гибридные модели стоят дешевле электрокаров и хорошо продаются в странах, где отсутствует инфраструктура зарядных станций. Кроме того, постоянное совершенствование технологий делает эти автомобили менее вредными для окружающей среды.
Для справки, Toyota выпустила в общей сложности 18,1 миллиона гибридных машин - это уже уменьшило углеродный след до величины, эквивалентной производству 5,5 миллиона электрокаров.
Во время недавней онлайн-конференции Ассоциации автопроизводителей Японии позицию Акио Тойоды активно поддержали топ-менеджеры японских компаний Honda, Yamaha и Isuzu.
По общему мнению, как только автомобили с ДВС попадут под запрет, автопроизводители встанут перед сложным выбором: перенести производство бензиновых, дизельных и гибридных машин в другие страны, либо полностью его закрыть.
Напомним, что ряд европейских стран, включая Францию и Германию, также выступают против полного запрета выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Однако, власти Японии и США форсируют процесс перехода на экологически чистые автомобили, в том числе путем различных льгот для покупателей электрокаров. В то же время японские автопроизводители хотят большей свободы в выборе технологий для достижения углеродной нейтральности.
Напомним, что Toyota останавливает заводы в Японии. Хотя очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года.