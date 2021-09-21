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Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотом

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Вторник 21 сентября 2021 16:06
Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотом Фото: Xpeng Р5 (xiaopeng.com)
Автор: Константин Широкун

Китайская компания Xpeng представила электрический седан P5. Это первая в мире легковушка с автопилотом со встроенными лидарами. И она стоит менее 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Xpeng.

Volvo начнет выпускать автомобили со встроенными лидарами в 2022 году. Но китайская компания Xpeng обогнала именитого шведского автопроизводителя. Электрический седан P5 стал первым в мире серийным электрокаром с лидарами.

Датчики LiDAR за решеткой радиатора могут точно распознавать транспортные средства, пешеходов и небольшие препятствия на дороге, даже в туннелях и в условиях плохой видимости: ночью, в туман, дождь или снег. Два лидара сочетаются с 17 радарами и 13 камерами высокого разрешения.

Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотомБлагодаря высокоточным датчикам фирменный автопилот может самостоятельно менять полосу движения, следовать за автомобилями и распознавать ограничения скорости и светофоры в городах. Электромобиль также способен автоматически парковаться по разметке.

Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотомXpeng P5 приводится в движение одним электродвигателем мощностью 207 лошадиных сил. Для машины доступно три варианта батарей: на 55,9, 66,2 и 71,4 кВт•ч. Дальность хода на одном заряде варьируется в диапазоне 460-600 км.

Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотомВ салоне электромобиля прописался инфотеймент с вертикальным дисплеем и восемью динамиками. В Китае цена на новинку стартует с отметки 24 500 долларов, а первые поставки потребителям начнутся уже в октябре текущего года.

Напомним, главный конкурент Google представил электрический грузовик с автопилотом. Грузовик оснастили мощным процессором производительностью более 500 тераопераций в секунду.

Также сообщалось, что Tesla отменила бонусы для новых покупателей электромобилей. Чаще всего Tesla предлагала бесплатную зарядку на Superchaeger.

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