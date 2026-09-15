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Blyskavka Tech та "Останній капіталіст" запустили освітню miltech-платформу

07:36 15.09.2026 Вт
2 хв
Яких фахівців готуватиме нова освітня платформа для оборонної промисловості?
aimg Лев Шевченко
Blyskavka Tech та "Останній капіталіст" запустили освітню miltech-платформу Фото: робота над українськими дронами (Getty Images)
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В Україні запрацювала онлайн-платформа Defence Tech Academy, орієнтована на підготовку кадрів для оборонної промисловості. Проєкт стартував із п'яти навчальних продуктів для проджект-менеджерів, сейлзів, юристів та фахівців з технічної документації, і вже має перші заявки та перших студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LinkedIn співзасновника Defence Tech Academy Олексія Ігнатенка.

Що відомо про запуск платформи

За словами Ігнатенка, проєкт Defence Tech Academy він анонсував у LinkedIn кілька місяців тому, а у вересні платформа стартувала спільно з виробником дронів Blyskavka Tech та просвітницькою ініціативою "Останній капіталіст". Є одразу п'ять онлайн-продуктів.

Довгострокова стратегія команди - побудувати компанію, яка, з одного боку, допомагає новим фахівцям переходити в MilTech, а з іншого - розвиває тих, хто вже працює в галузі, допомагаючи зростати українським оборонним компаніям.

Перший напрям Defence Tech Academy - компетенції, без яких сьогодні складно будувати й масштабувати системну MilTech-компанію. Тому перші програми - для проджектів, сейлзів, юристів та фахівців з технічної документації.

Теми обирали, орієнтуючись на реальний попит ринку, кількість вакансій та можливість залучати сильних експертів у якості лекторів.

Які плани на майбутнє

Паралельно команда вже розробляє другий великий напрям - інженерні програми. Саме тут у Академії найбільш амбітна довгострокова ціль - стати одним із провідних постачальників нових інженерів для українських MilTech-компаній.

Для таких програм в Академії хочуть зберігати максимально доступний поріг входу. Завдання тут - не максимізувати чек з одного студента, а збільшувати кількість людей, які отримають потрібні компетенції та зможуть перейти працювати в оборонну галузь.

Власне, кількість випускників, які завдяки навчанню перейдуть працювати в MilTech, стане одним із ключових показників ефективності Defence Tech Academy. Також в Академії планують безкоштовні освітні проєкти: частина буде відкритою для всіх, частина - лише для діючих військових.

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Тема підготовки кадрів для роботи з наземними роботизованими комплексами (НРК) також набирає обертів. Як РБК-Україна розповідав засновник Школи НРК KILLHOUSE Academy Віктор Павлов, заклад у серпні отримав важкий НРК Protector для підготовки курсантів, а попит на навчання залишається високим - черга на курси скоротилася лише з шести до чотирьох місяців.

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