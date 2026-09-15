ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Blyskavka Tech и "Последний капиталист" запустили образовательную miltech-платформу

07:36 15.09.2026 Вт
2 мин
Каких специалистов будет готовить новая образовательная платформа для оборонной промышленности?
aimg Лев Шевченко
Blyskavka Tech и "Последний капиталист" запустили образовательную miltech-платформу Фото: работа над украинскими дронами (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине заработала онлайн-платформа Defence Tech Academy, ориентированная на подготовку кадров оборонной промышленности. Проект стартовал с пяти учебных продуктов для проджект-менеджеров, сейлзов, юристов и специалистов по технической документации, и уже имеет первые заявки и первые студенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LinkedIn соучредителя Defence Tech Academy Алексея Игнатенко.

Что известно о запуске платформы

По словам Игнатенко, проект Defence Tech Academy он анонсировал в LinkedIn несколько месяцев назад, а в сентябре платформа стартовала совместно с производителем дронов Blyskavka Tech и просветительской инициативой "Последний капиталист". Есть сразу пять онлайн-продуктов.

Долгосрочная стратегия команды - построить компанию, которая, с одной стороны, помогает новым специалистам переходить в MilTech, а с другой - развивает тех, кто уже работает в отрасли, помогая расти украинским оборонным компаниям.

Первое направление Defence Tech Academy - компетенции, без которых сегодня сложно строить и масштабировать системную MilTech-компанию. Поэтому первые программы - для проджектов, сейлзов, юристов и специалистов по технической документации.

Темы выбирали, ориентируясь на реальный спрос рынка, количество вакансий и возможность привлекать сильных экспертов в качестве лекторов.

Какие планы на будущее

Параллельно команда уже разрабатывает второе большое направление - инженерные программы. Именно здесь у Академии наиболее амбициозная долгосрочная цель - стать одним из ведущих поставщиков новых инженеров для украинских MilTech-компаний.

Для таких программ в академии хотят сохранять максимально доступный порог входа. Задача здесь - не максимизировать чек с одного студента, а увеличивать количество людей, которые получат нужные компетенции и смогут перейти в оборонную отрасль.

Собственно количество выпускников, которые благодаря обучению перейдут работать в MilTech, станет одним из ключевых показателей эффективности Defence Tech Academy. Также в Академии планируют бесплатные образовательные проекты: часть будет открыта для всех, часть - только для действующих военных.

Читайте также: Эксперт рассказал, будет ли Россия запускать много "Шахедов" зимой

Тема подготовки кадров для работы с наземными роботизированными комплексами (НРК) также набирает обороты. Как РБК-Украина рассказывал основатель Школы НРК KILLHOUSE Academy Виктор Павлов, заведение в августе получило тяжелый НРК Protector для подготовки курсантов, а спрос на обучение остается высоким - очередь на курсы сократилась лишь с шести до четырех месяцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech
Новости
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа