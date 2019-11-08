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Блумберг может вступить в президентскую гонку

Новости » Политика     08.11.2019 - 04:07
Блумберг может вступить в президентскую гонку
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг скептически расценивает шансы нынешних кандидатов на победу над Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумбер может на этой неделе подать документы для участия в демократических праймериз (первичных выборах) в штате Алабама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Блумберг не исключает возможного вступления в президентскую гонку.

Его советник в комментарии газете New York Times заявил, что бизнесмен, входящий в список самых богатых людей мира, пока не принял окончательное решение по поводу своего участия в выборах президента США.

Однако известно, что Блумберг скептически расценивает шансы нынешних кандидатов от Демократической партии на победу над Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

"Майк все более обеспокоен тем, что нынешний состав кандидатов недостаточно готов к борьбе с Трампом", - сказал официальный представитель Блумберга.

Напомним, в марте основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Блумберг может продать свой бизнес, если будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

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