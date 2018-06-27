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Майкл Блумберг намерен выдвинуться в президенты США

НовостиПолитика    27.06.2018 - 03:28
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг планирует потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам

Основатель информагентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что в 2016 Блумберг хотел баллотироваться в качестве независимого кандидата, но позже отказался от этой идеи. В следующих выборах он собирается выдвинуться от демократической партии.

Как отмечается, такое решение бывший мэр Нью-Йорка принял потому что считает, что мог бы в 2016 году обогнать Дональда Трампа по количеству собранных голосов и помешать ему стать президентом США.

Кроме того, Блумберг планирует потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам во время выборов в Конгресс США и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.

Напомним, ранее в  2016 году Майкл Блумберг также заявлял, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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