Майкл Блумберг намерен выдвинуться в президенты США

Блумберг планирует потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам

Основатель информагентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что в 2016 Блумберг хотел баллотироваться в качестве независимого кандидата, но позже отказался от этой идеи. В следующих выборах он собирается выдвинуться от демократической партии.

Как отмечается, такое решение бывший мэр Нью-Йорка принял потому что считает, что мог бы в 2016 году обогнать Дональда Трампа по количеству собранных голосов и помешать ему стать президентом США.

Кроме того, Блумберг планирует потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам во время выборов в Конгресс США и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.

Напомним, ранее в 2016 году Майкл Блумберг также заявлял, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США.