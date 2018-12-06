Блумберг обещает продать Bloomberg в случае участия в президентских выборах

Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Медиамагнат либо передаст агентство в слепой траст, либо продаст его

Основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обещает продать свой бизнес, если будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Iowa.

По его словам, если он решит участвовать в выборах, он либо передаст Bloomberg в слепой траст, либо продаст его. Он также добавил, что с учетом своего возраста, не против против продажи бизнеса.

"Я думаю, что в моем возрасте (76 лет, - ред.), если продажа возможна, я бы сделал это. В какой-то момент мы все все равно умрем, поэтому лучше сделать это до того, как это произойдет", - сказал Блумберг.

Основатель Bloomberg уточнил, если и пойдет на выборы, то будет баллотироваться от Демократической партии, ведь разделяет взгляды демократов.

"Во-первых, я был демократом всю свою жизнь, и, думаю, у меня были одни и те же ценности в течение долгого времени", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. Кроме того, он планировал потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам во время выборов в Конгресс США, и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.

Напомним, в 2016 году Майкл Блумберг также заявлял, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США.