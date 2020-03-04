Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что Блумберг вышел из президентской кампании после того, как не сумел заручиться поддержкой избирателей-демократов по итогам предварительных результатов на праймериз в "супервторник".

Также сообщается, что расходы Блумберга на кампанию превысили полмиллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле. 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

До этого Сандерс победил на праймериз в Неваде и Нью-Гемпшире. Кроме того, действующий сенатор получил серьезную поддержку в Айове.