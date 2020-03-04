Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь Байдена

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що Блумберг вийшов з президентської кампанії після того, як не зумів заручитися підтримкою виборців-демократів за підсумками попередніх результатів на праймеріз у "супервівторок".

Також повідомляється, що витрати Блумберга на кампанію перевищили півмільярда доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на праймеріз Демократичної партії США у "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі та Массачусетсі переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.

Праймеріз демократів будуть проходити до початку червня, їх кандидат буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в липні. 10 березня первинні вибори серед демократів пройдуть в Айдахо, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Північній Дакоті і штаті Вашингтон.

До цього Сандерс переміг на праймеріз у Неваді та Нью-Гемпширі. Крім того, чинний сенатор отримав серйозну підтримку в Айові.