Яблука свої, ціни - заморські? Чи здешевшає улюблений фрукт українців після збору врожаю

Яблука - "традиційний" фрукт, улюблений багатьма українцями. Раніше у сезон врожаю яблука могли бути зовсім недорогими, проте останнім часом ситуація дещо змінилась.
Чи можуть яблука в Україні суттєво подешевшати по завершенню осіннього збору, - розповів економіст Олег Пендзин у матеріалі РБК-Україна "Хліб, м'ясо й яйця знову дорожчають? Що буде з цінами на продукти восени".
Ціни на велику кількість продуктів в Україні стрімко ростуть (за даними Держстату, продуктова інфляція влітку 2025 року прискорилася до 23,2%). При цьому яблука за рік подорожчали майже втричі.
Згідно з інформацією експертів, цьогорічний врожай яблук в Україні може скоротитись, зокрема, через:
На початку літа Інститут садівництва НААН України прогнозував навіть, що він буде вдвічі нижчим ніж торік.
У серпні поточного року українські яблука коштували в середньому 71,50 гривні за кілограм. Нині ж, у вересні, їхня ціна (за даними Мінфіну) "впала" до 49,06 гривні.
Так, в українській мережі супермаркетів "АТБ-Маркет" кілограм яблук "Раннє" або "Гала" можна придбати сьогодні за 34,95 гривні. Тим часом сорт "Голден" коштує 47,95 гривні.
Пендзин нагадав, що саме зараз триває збір яблук, "який закінчиться наприкінці вересня".
"Я думаю, що тоді фрукт суттєво має подешевшати", - повідомив він.
Водночас новий стрибок подорожчання яблук може відбутись із настанням холодів.
Такий прогноз пов'язують із тим, що у цей період їх доведеться закладати на зберігання, що збільшить витрати підприємств.
