Яблука свої, ціни - заморські? Чи здешевшає улюблений фрукт українців після збору врожаю

Що вплинуло на врожай яблук і яким він може бути

Ціни на велику кількість продуктів в Україні стрімко ростуть (за даними Держстату, продуктова інфляція влітку 2025 року прискорилася до 23,2%). При цьому яблука за рік подорожчали майже втричі.

Згідно з інформацією експертів, цьогорічний врожай яблук в Україні може скоротитись, зокрема, через:

пізні весняні заморозки;

осипання зав'язі.

На початку літа Інститут садівництва НААН України прогнозував навіть, що він буде вдвічі нижчим ніж торік.

Скільки коштують яблука й чи можуть здешевшати

У серпні поточного року українські яблука коштували в середньому 71,50 гривні за кілограм. Нині ж, у вересні, їхня ціна (за даними Мінфіну) "впала" до 49,06 гривні.

Так, в українській мережі супермаркетів "АТБ-Маркет" кілограм яблук "Раннє" або "Гала" можна придбати сьогодні за 34,95 гривні. Тим часом сорт "Голден" коштує 47,95 гривні.

Сьогоднішня вартість яблук в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Пендзин нагадав, що саме зараз триває збір яблук, "який закінчиться наприкінці вересня".

"Я думаю, що тоді фрукт суттєво має подешевшати", - повідомив він.

Водночас новий стрибок подорожчання яблук може відбутись із настанням холодів.

Такий прогноз пов'язують із тим, що у цей період їх доведеться закладати на зберігання, що збільшить витрати підприємств.