Яблука в Києві дорожчі за апельсини: винувата Бразилія

Вартість яблук в українських магазинах і на ринках б'є рекорди. На це вплинули глобальні процеси: неврожай у світі, дорожнеча апельсинових концентратів та відсутність сховищ після збирання врожаю.
Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову його інтерв'ю ЦЕС.
Однією з причин зростання цін на яблука стали проблеми з урожаєм апельсинів у Бразилії. Це вплинуло на світовий ринок соків і концентратів, а отже - і на яблучний концентрат.
"Ці причини лежать далеко в Бразилії. Там через захворювання зменшився врожай апельсинів, злетіли ціни на концентрат, а далі - і на яблуко як замінник", - пояснив експерт.
За його словами, ціна яблук для переробки у минулому сезоні доходила до рекордних 17 гривень за кілограм.
"Друге, минулого року був дуже поганий врожай на яблуко. Знову ж таки, глобально не лише в Україні, а і в нашого північного ворога, який теж, ну, насправді, закриває багато досить великих ринків. Це ж знову ж таки глобальна історія. Це і Бразилія, і Європа. Урожай був слабкий", - розповів він.
Ще однією критичною проблемою стала нестача сховищ після збирання врожаю, особливо після втрати південних регіонів, де були основні холодильники та овочесховища.
"Вирощувати ми вже навчилися. А от якісно доробити, зберігати і продавати - ні. Це наш слабкий бік", - наголосив Баштанник.
У результаті українське яблуко активно імпортується вже з весни, а ціни залишаються високими.
"І тому в нас і так і виходить, що там восени зимою ще якесь є своє яблуко, а з весни і до літа у нас вже його все менше, менше і менше, бо нема де зберігати якісних сховищ, тому імпортуємо з Польщі, Італії там ще десь", - розповів представник виробників.
Оскільки ринок глобальний, в Польщі ж ціна на яблуко виросла по і першій причині апельсинового концентрату, і другий по врожайності, і третій по попиту і неврожаю.
"Плюс логістика здорожчала, не суттєво, але здорожчала, плюс розмитнення, плюс якась там маржинальність і так далі. Коротше кажучи, от вона і докотилося до якихось там великих цифр", - сказав він.
Очікується, що з вересня, після надходження нового врожаю, ціни трохи знизяться. Але повертатися до рівня позаминулого року вони вже не будуть.
За його прогнозом, у другому півріччі знову може виникнути дефіцит через обмежені можливості зі зберігання.
Нагадаємо, за даними Держстату, у червні 2025 року ціни на яблука зросли за рік майже втричі (на 195,5%) до 79,5 гривень за кілограм.
Як повідомиляло РБК-Україна, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник заявив, що ера дешевих продуктів у світі закінчується.
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