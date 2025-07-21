Яблоки в Киеве дороже апельсинов: виновата Бразилия

Яблоки дорожают из-за Бразилии

Одной из причин роста цен на яблоки стали проблемы с урожаем апельсинов в Бразилии. Это повлияло на мировой рынок соков и концентратов, а следовательно - и на яблочный концентрат.

"Эти причины лежат далеко в Бразилии. Там из-за заболевания уменьшился урожай апельсинов, взлетели цены на концентрат, а дальше - и на яблоко как заменитель", - пояснил эксперт.

По его словам, цена яблок для переработки в прошлом сезоне доходила до рекордных 17 гривен за килограмм.

"Второе, в прошлом году был очень плохой урожай на яблоко. Опять же, глобально не только в Украине, а и у нашего северного врага, который тоже, ну, на самом деле, закрывает много достаточно крупных рынков. Это же опять же глобальная история. Это и Бразилия, и Европа. Урожай был слабый", - рассказал он.

Украине негде хранить яблоки

Еще одной критической проблемой стала нехватка хранилищ после уборки урожая, особенно после потери южных регионов, где были основные холодильники и овощехранилища.

"Выращивать мы уже научились. А вот качественно дорабатывать, хранить и продавать - нет. Это наша слабая сторона", - подчеркнул Баштанник.

В результате украинское яблоко активно импортируется уже с весны, а цены остаются высокими.

"И поэтому у нас и так и получается, что там осенью зимой еще какое-то есть свое яблоко, а с весны и до лета у нас уже его все меньше, меньше и меньше, потому что негде хранить качественных хранилищ, поэтому импортируем из Польши, Италии там еще где-то", - рассказал представитель производителей.

Поскольку рынок глобальный, в Польше же цена на яблоко выросла по и первой причине апельсинового концентрата, и второй по урожайности, и третьей по спросу и неурожаю.

"Плюс логистика подорожала, не существенно, но подорожала, плюс растаможка, плюс какая-то там маржинальность и так далее. Короче говоря, вот она и докатилась до каких-то там больших цифр", - сказал он.

Цены могут упасть, но ненадолго

Ожидается, что с сентября, после поступления нового урожая, цены немного снизятся. Но возвращаться к уровню позапрошлого года они уже не будут.

По его прогнозу, во втором полугодии снова может возникнуть дефицит из-за ограниченных возможностей по хранению.