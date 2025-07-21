Яблоки в Киеве дороже апельсинов: виновата Бразилия
Стоимость яблок в украинских магазинах и на рынках бьет рекорды. На это повлияли глобальные процессы: неурожай в мире, дороговизна апельсиновых концентратов и отсутствие хранилищ после уборки урожая.
Об этом сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление его интервью ЦЭС.
Яблоки дорожают из-за Бразилии
Одной из причин роста цен на яблоки стали проблемы с урожаем апельсинов в Бразилии. Это повлияло на мировой рынок соков и концентратов, а следовательно - и на яблочный концентрат.
"Эти причины лежат далеко в Бразилии. Там из-за заболевания уменьшился урожай апельсинов, взлетели цены на концентрат, а дальше - и на яблоко как заменитель", - пояснил эксперт.
По его словам, цена яблок для переработки в прошлом сезоне доходила до рекордных 17 гривен за килограмм.
"Второе, в прошлом году был очень плохой урожай на яблоко. Опять же, глобально не только в Украине, а и у нашего северного врага, который тоже, ну, на самом деле, закрывает много достаточно крупных рынков. Это же опять же глобальная история. Это и Бразилия, и Европа. Урожай был слабый", - рассказал он.
Украине негде хранить яблоки
Еще одной критической проблемой стала нехватка хранилищ после уборки урожая, особенно после потери южных регионов, где были основные холодильники и овощехранилища.
"Выращивать мы уже научились. А вот качественно дорабатывать, хранить и продавать - нет. Это наша слабая сторона", - подчеркнул Баштанник.
В результате украинское яблоко активно импортируется уже с весны, а цены остаются высокими.
"И поэтому у нас и так и получается, что там осенью зимой еще какое-то есть свое яблоко, а с весны и до лета у нас уже его все меньше, меньше и меньше, потому что негде хранить качественных хранилищ, поэтому импортируем из Польши, Италии там еще где-то", - рассказал представитель производителей.
Поскольку рынок глобальный, в Польше же цена на яблоко выросла по и первой причине апельсинового концентрата, и второй по урожайности, и третьей по спросу и неурожаю.
"Плюс логистика подорожала, не существенно, но подорожала, плюс растаможка, плюс какая-то там маржинальность и так далее. Короче говоря, вот она и докатилась до каких-то там больших цифр", - сказал он.
Цены могут упасть, но ненадолго
Ожидается, что с сентября, после поступления нового урожая, цены немного снизятся. Но возвращаться к уровню позапрошлого года они уже не будут.
По его прогнозу, во втором полугодии снова может возникнуть дефицит из-за ограниченных возможностей по хранению.
Напомним, по данным Госстата, в июне 2025 года цены на яблоки выросли за год почти втрое (на 195,5%) до 79,5 гривен за килограмм.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявил, что эра дешевых продуктов в мире заканчивается.
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