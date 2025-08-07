Яблука по 70 гривень, м'ясо та хліб дорожчають: що відбувається з цінами в Україні

Які продукти подорожчали найбільше за пів року/ рік, а які - подешевшали

"За перше півріччя 2025 року найбільше зросли ціни на фрукти +57,9%. Також подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, соняшникова олія, хліб, риба та продукти з риби від +16,2% до +6,6%, відповідно", - розповіли у Держстаті.

У річному вимірі червень 2025 року до червня 2024 року лідерами зростання стали яйця + 59,2% та фрукти +51,7%.

"Середня ціна на яблука у червні 2025 року склала 79,49 гривні за кг, а торік у червні - 26,90 гривні за кг. Ціни на яблука у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зросли на 123,2%", - зазначили у відомстві.

Значно зросли ціни й на соняшникову олію, масло, продукти переробки зернових, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої - від +33,6% до +20,3%, відповідно.

"За перше півріччя 2025 року подешевшали яйця - 16,8% та рис - 2,1%. Помірне зростання було зафіксовано на цукор +2,4%, овочі +1,5%, молоко +1,3%", - кажуть експерти.

Як змінились ціни на базові овочі

Середня ціна "борщового набору" по Україні:

картопля - 34,73 гривні, ціна зросла на +21,9%;

морква - 49,69 гривні, ціна зросла на +65,8%;

цибуля - 31,28 гривні, ціна зросла на +26,9%;

капуста білокачанна - 28,23 гривні, ціна зросла на +149,1%;

буряк - 44,80 гривні, ціна зросла на +35%.

Що з цінами на м'ясо, хліб і молочку

Ціни на м’ясо та м’ясопродукти за рік зросли на 22,9%.

Скільки зараз коштує м'ясо:

яловичина - 323,18 гривні;

свинина - 238, 38 гривні;

птиця (тушки) - 113, 94 гривні;

куряче філе - 214,63 гривні;

Хліб за рік подорожчав на 21,9%, станом на червень 2025 року, а ціни на молоко за рік зросли на 20,9%.

Вартість молочних продуктів:

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% - 47,18 гривні;

сири м’які - 225,78 гривні;

сметана жирністю до 15% - 137,99 гривні.

"Питання купівельних звичок українців вивчаються в межах обстежень умов життя домогосподарств. Проте з початком повномасштабного вторгнення опитування було призупинено й інформація не збиралася", - заявили у Держстаті.

Найбільше за рік здорожчали яйця та фрукти (фото: Getty Images)

В яких регіонах найдорожчі хліб і молоко

Найдорожчий хліб (батон, 500 г) на червень 2025 року:

Херсонська область - 34,39 гривні;

Волинська область - 33,90 гривні;

Рівненська область - 33,15 гривні.

До прикладу, середня ціна у Києві - 29,55 гривні.

Найдорожче молоко (пастеризоване жирністю до 2,6% включно, 1000 г) на червень 2025 року: