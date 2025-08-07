Яблука по 70 гривень, м'ясо та хліб дорожчають: що відбувається з цінами в Україні

Ціни на базові продукти в Україні зросли в рази. Найбільше - на фрукти, яйця, овочі та м’ясо. Наприклад, яблука за рік подорожчали на 123%, а капуста - на 149%. Водночас є й продукти, які незначно здешевшали або майже не змінилися в ціні.
РБК-Україна розпитало Державну службу статистики України про те, як змінились ціни на продукти.
"За перше півріччя 2025 року найбільше зросли ціни на фрукти +57,9%. Також подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, соняшникова олія, хліб, риба та продукти з риби від +16,2% до +6,6%, відповідно", - розповіли у Держстаті.
У річному вимірі червень 2025 року до червня 2024 року лідерами зростання стали яйця + 59,2% та фрукти +51,7%.
"Середня ціна на яблука у червні 2025 року склала 79,49 гривні за кг, а торік у червні - 26,90 гривні за кг. Ціни на яблука у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зросли на 123,2%", - зазначили у відомстві.
Значно зросли ціни й на соняшникову олію, масло, продукти переробки зернових, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої - від +33,6% до +20,3%, відповідно.
"За перше півріччя 2025 року подешевшали яйця - 16,8% та рис - 2,1%. Помірне зростання було зафіксовано на цукор +2,4%, овочі +1,5%, молоко +1,3%", - кажуть експерти.
Середня ціна "борщового набору" по Україні:
Ціни на м’ясо та м’ясопродукти за рік зросли на 22,9%.
Скільки зараз коштує м'ясо:
Хліб за рік подорожчав на 21,9%, станом на червень 2025 року, а ціни на молоко за рік зросли на 20,9%.
Вартість молочних продуктів:
"Питання купівельних звичок українців вивчаються в межах обстежень умов життя домогосподарств. Проте з початком повномасштабного вторгнення опитування було призупинено й інформація не збиралася", - заявили у Держстаті.
Найдорожчий хліб (батон, 500 г) на червень 2025 року:
До прикладу, середня ціна у Києві - 29,55 гривні.
Найдорожче молоко (пастеризоване жирністю до 2,6% включно, 1000 г) на червень 2025 року:
