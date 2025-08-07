Яблоки по 70 гривен, мясо и хлеб дорожают: что происходит с ценами в Украине

Цены на базовые продукты в Украине выросли в разы. Больше всего - на фрукты, яйца, овощи и мясо. Например, яблоки за год подорожали на 123%, а капуста - на 149%. В то же время есть и продукты, которые незначительно подешевели или почти не изменились в цене.
РБК-Украина расспросило Государственную службу статистики Украины о том, как изменились цены на продукты.
"За первое полугодие 2025 года больше всего выросли цены на фрукты +57,9%. Также подорожали мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, хлеб, рыба и продукты из рыбы от +16,2% до +6,6%, соответственно", - рассказали в Госстате.
В годовом измерении июнь 2025 года к июню 2024 года лидерами роста стали яйца + 59,2% и фрукты +51,7%.
"Средняя цена на яблоки в июне 2025 года составила 79,49 гривны за кг, а в июне прошлого года - 26,90 гривны за кг. Цены на яблоки в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года выросли на 123,2%", - отметили в ведомстве.
Значительно выросли цены и на подсолнечное масло, сливочное масло, продукты переработки зерновых, овощи, мясо и мясопродукты, хлеб, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки - от +33,6% до +20,3%, соответственно.
"За первое полугодие 2025 года подешевели яйца - 16,8% и рис - 2,1%. Умеренный рост был зафиксирован на сахар +2,4%, овощи +1,5%, молоко +1,3%", - говорят эксперты.
Средняя цена "борщевого набора" по Украине:
Цены на мясо и мясопродукты за год выросли на 22,9%.
Сколько сейчас стоит мясо:
Хлеб за год подорожал на 21,9%, по состоянию на июнь 2025 года, а цены на молоко за год выросли на 20,9%.
Стоимость молочных продуктов:
"Вопросы покупательских привычек украинцев изучаются в рамках обследований условий жизни домохозяйств. Однако с началом полномасштабного вторжения опрос был приостановлен и информация не собиралась", - заявили в Госстате.
Самый дорогой хлеб (батон, 500 г) на июнь 2025 года:
К примеру, средняя цена в Киеве - 29,55 гривны.
Самое дорогое молоко (пастеризованное жирностью до 2,6% включительно, 1000 г) на июнь 2025 года:
