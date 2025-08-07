Яблоки по 70 гривен, мясо и хлеб дорожают: что происходит с ценами в Украине

Какие продукты подорожали больше всего за полгода/год, а какие - подешевели

"За первое полугодие 2025 года больше всего выросли цены на фрукты +57,9%. Также подорожали мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, хлеб, рыба и продукты из рыбы от +16,2% до +6,6%, соответственно", - рассказали в Госстате.

В годовом измерении июнь 2025 года к июню 2024 года лидерами роста стали яйца + 59,2% и фрукты +51,7%.

"Средняя цена на яблоки в июне 2025 года составила 79,49 гривны за кг, а в июне прошлого года - 26,90 гривны за кг. Цены на яблоки в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года выросли на 123,2%", - отметили в ведомстве.

Значительно выросли цены и на подсолнечное масло, сливочное масло, продукты переработки зерновых, овощи, мясо и мясопродукты, хлеб, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки - от +33,6% до +20,3%, соответственно.

"За первое полугодие 2025 года подешевели яйца - 16,8% и рис - 2,1%. Умеренный рост был зафиксирован на сахар +2,4%, овощи +1,5%, молоко +1,3%", - говорят эксперты.

Как изменились цены на базовые овощи

Средняя цена "борщевого набора" по Украине:

картофель - 34,73 гривны, цена выросла на +21,9%;

морковь - 49,69 гривны, цена выросла на +65,8%;

лук - 31,28 гривны, цена выросла на +26,9%;

капуста белокочанная - 28,23 гривны, цена выросла на 149,1%;

свекла - 44,80 гривны, цена выросла на +35%.

Что с ценами на мясо, хлеб и молочку

Цены на мясо и мясопродукты за год выросли на 22,9%.

Сколько сейчас стоит мясо:

говядина - 323,18 гривны;

свинина - 238, 38 гривны;

птица (тушки) - 113, 94 гривны;

куриное филе - 214,63 гривны;

Хлеб за год подорожал на 21,9%, по состоянию на июнь 2025 года, а цены на молоко за год выросли на 20,9%.

Стоимость молочных продуктов:

молоко пастеризованное жирностью до 2,6% - 47,18 гривны;

сыры мягкие - 225,78 гривны;

сметана жирностью до 15% - 137,99 гривны.

"Вопросы покупательских привычек украинцев изучаются в рамках обследований условий жизни домохозяйств. Однако с началом полномасштабного вторжения опрос был приостановлен и информация не собиралась", - заявили в Госстате.

Больше всего за год подорожали яйца и фрукты (фото: Getty Images)

В каких регионах самые дорогие хлеб и молоко

Самый дорогой хлеб (батон, 500 г) на июнь 2025 года:

Херсонская область - 34,39 гривны;

Волынская область - 33,90 гривны;

Ровенская область - 33,15 гривны.

К примеру, средняя цена в Киеве - 29,55 гривны.

Самое дорогое молоко (пастеризованное жирностью до 2,6% включительно, 1000 г) на июнь 2025 года: