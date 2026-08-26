Telegram виходить за межі чатів: ігри, покупки та кнопки тепер прямо у повідомленнях

З нагоди 13-річчя розробники Telegram випустили масштабне оновлення. У месенджері з'явилися інструменти для автоматизації, інтерактивні кнопки всередині окремих повідомлень та можливість додавати файли у текст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram .

Персоналізовані привітання для спільнот

Адміністратори груп та каналів отримали можливість створювати приватні привітальні повідомлення. Основна особливість інструменту - їх бачать лише ті користувачі, які щойно приєдналися до чату.

За словами розробників, це дозволяє уникнути заспамленості загальної стрічки.

Гнучке форматування: до привітання можна додавати декілька повідомлень, медіафайли, а також розширені елементи розмітки (таблиці та вбудовані файли).

Просте налаштування: функція вмикається безпосередньо у налаштуваннях профілю групи чи каналу шляхом "Змінити" > "Привітання".

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Інтерактивні кнопки всередині повідомлень

Розробники розширили платформу ботів, дозволивши створювати повноцінні мінізастосунки та інтерактивні сценарії, інтегровані в одне повідомлення.

Завдяки розміщенню кількох кнопок прямо під текстом (у поєднанні зі зникаючими повідомленнями) з'явилася можливість реалізовувати

опитування, вікторини та інтерактивні гороскопи.

повноцінні шахові партії проти комп'ютера прямо у чаті.

каталоги товарів із можливістю швидкого оформлення замовлення.

вбудовування файлів та оновлення подарунків

Текстовий редактор із розширеною розміткою тепер дозволяє додавати документи, архіви та аудіофайли безпосередньо всередину речення.

Крім того, оновлення торкнулося колекційних подарунків за зірки Telegram: під час купівлі рідкісних предметів у профілях користувачів через фільтр "Колекційні" тепер можна додавати власні коментарі та підписи.