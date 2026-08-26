Telegram виходить за межі чатів: ігри, покупки та кнопки тепер прямо у повідомленнях
З нагоди 13-річчя розробники Telegram випустили масштабне оновлення. У месенджері з'явилися інструменти для автоматизації, інтерактивні кнопки всередині окремих повідомлень та можливість додавати файли у текст.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
Персоналізовані привітання для спільнот
Адміністратори груп та каналів отримали можливість створювати приватні привітальні повідомлення. Основна особливість інструменту - їх бачать лише ті користувачі, які щойно приєдналися до чату.
За словами розробників, це дозволяє уникнути заспамленості загальної стрічки.
Гнучке форматування: до привітання можна додавати декілька повідомлень, медіафайли, а також розширені елементи розмітки (таблиці та вбудовані файли).
Просте налаштування: функція вмикається безпосередньо у налаштуваннях профілю групи чи каналу шляхом "Змінити" > "Привітання".
Інтерактивні кнопки всередині повідомлень
Розробники розширили платформу ботів, дозволивши створювати повноцінні мінізастосунки та інтерактивні сценарії, інтегровані в одне повідомлення.
Завдяки розміщенню кількох кнопок прямо під текстом (у поєднанні зі зникаючими повідомленнями) з'явилася можливість реалізовувати
- опитування, вікторини та інтерактивні гороскопи.
- повноцінні шахові партії проти комп'ютера прямо у чаті.
- каталоги товарів із можливістю швидкого оформлення замовлення.
- вбудовування файлів та оновлення подарунків
Текстовий редактор із розширеною розміткою тепер дозволяє додавати документи, архіви та аудіофайли безпосередньо всередину речення.
Крім того, оновлення торкнулося колекційних подарунків за зірки Telegram: під час купівлі рідкісних предметів у профілях користувачів через фільтр "Колекційні" тепер можна додавати власні коментарі та підписи.