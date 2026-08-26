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Ролик за 10 секунд: Instagram спрощує процес створення Reels

14:13 26.08.2026 Ср
2 хв
Нова функція обрізає мовчання і створює первинну чернетку відео за кілька секунд
aimg Ольга Завада
Ролик за 10 секунд: Instagram спрощує процес створення Reels Meta випустила функцію First Draft для iPhone (фото: Unsplash)
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Meta оголосила про запуск інструменту First Draft в Instagram. Нова функція призначена для автоматичного редагування Reels і дозволяє суттєво економити час авторів контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як працює First Draft?

Для використання функції користувачеві достатньо обрати кілька відеокліпів із галереї Reels або зняти нові фрагменти безпосередньо через камеру Instagram.

Після натискання кнопки First Draft система аналізує матеріали та створює початковий чернетковий варіант.

Можливості, які пропонує опція:

Видалення пауз: інструмент автоматично обрізає порожні проміжки та мовчання.

Вибір моментів: алгоритм відбирає найдинамічніші відрізки та компонує їх на таймлайні.

Швидкість: весь процес первинної збірки займає менше ніж 10 секунд.

Отриману чернетку можна одразу відредагувати у вбудованому редакторі додати ефекти чи музику або опублікувати у стрічці та Stories.

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Технічні особливості та відсутність ШІ

Попри те, що Instagram останнім часом активно інтегрує ШІ-функції у месенджер та Stories, у заяві щодо First Draft технологія генеративного штучного інтелекту не згадується.

Як зазначають у The Verge, Meta класифікує роботу інструменту як "машинне навчання", а не ШІ.

Аналогічні автоматизовані функції вже існують у сторонніх редакторах (наприклад, CapCut чи Adobe Firefly), однак поява такого інструменту всередині Instagram дає змогу авторам створювати контент без залучення стороннього софту.

Першими функцію First Draft отримають користувачі пристроїв на базі iOS. Дату релізу для операційної системи Android у Meta наразі не уточнюють.

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