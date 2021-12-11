Blue Origin успешно завершила третий суборбитальный полет: экипаж вернулся на Землю

Отмечается, что полет длился 10 минут и 13 секунд, а максимальная скорость ракеты составила 3,611 тысячи километров в час.

Стоит добавить, что для New Shepard этот полет стал первым с полной нагрузкой, поскольку экипаж состоял из шести человек, а не из четырех, как раньше.

Отметим, что суборбитальный полет, это полет по траектории, со скоростью, которая не превышает первую космическую (скорость, которая необходима для того, чтобы аппарат вышел на круговую орбиту).

Сегодня же, только компания Илона Маска имеет возможность доставлять туристов на орбиту.