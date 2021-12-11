Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ: екіпаж повернувся на Землю

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

Варто додати, що для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався з шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

Відзначимо, що суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту).

Сьогодні ж, лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.