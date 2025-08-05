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Яблочный Спас 2025: все традиции и запреты этого дня

Вторник 05 августа 2025 19:15
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Яблочный Спас 2025: все традиции и запреты этого дня Все традиции и строгие запреты на Яблочный Спас (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Яблочный Спас, или праздник Преображения Господня, - один из самых больших летних праздников для православных христиан. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата его празднования изменилась. В 2025 году Яблочный Спас приходится на 6 августа.

Какие существуют традиции на Яблочный Спас и что делать в этот день категорически запрещено, рассказывает РБК-Украина.

Этот праздник является вторым в августовском цикле, после Медового Спаса. Он символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай.

Традиции Яблочного Спаса

Освящение яблок и других плодов

Главной традицией дня является освящение яблок в церкви. По поверьям, до этого дня яблоки нельзя было есть, особенно женщинам, которые потеряли детей. Считалось, что освященные плоды приобретают особую силу.

Праздничная корзина

Кроме яблок, в церковь несут и другие дары лета: груши, виноград, сливы, мед и даже колоски нового урожая.

Приготовление блюд

После освящения яблок хозяйки готовили из них разнообразные блюда. Особенно популярными были пироги, блины, запеканки с яблоками. Праздничная еда включает пироги с яблоками и грушами, печеные яблоки с медом, узвар или кисель из груш, а также "шулики" с маком и медом. Также готовят варенье, консервируют фрукты и компоты.

Поминовение умерших

В этот день также принято вспоминать умерших родственников, угощая освященными яблоками бедных и нуждающихся.

Народные приметы на Яблочный Спас

Яблочный Спас считался встречей лета с осенью. Существует примета: если в этот день погода солнечная и сухая - осень будет теплой, если идет дождь - ждите влажную осень.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Яблочный Спас припадает на Успенский пост, поэтому некоторые ограничения связаны именно с ним.

Еда

Запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако в этот день разрешено добавить в рацион рыбу и немного вина.

Работа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, шить, вязать, убирать в доме. Все домашние дела лучше завершить заранее.

Избегайте убийства насекомых

Не убивайте насекомых, даже если они мешают, ведь считается, что это нарушает спокойствие и мир, которые должны царить в этот день.

Мир и спокойствие в отношениях

Важно избегать ссор, конфликтов и недоразумений, вместо этого следует провести день в гармонии и молитвах.

Прощение и помощь

Простите старые обиды и не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Христианский портал, церковный календарь

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