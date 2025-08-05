Які фрукти покласти у кошик для освячення на Яблучний Спас: повний список
Яблучний Спас у 2025 році припадає на 6 серпня. За традицією, у цей день віряни приносять до церкви кошики з фруктами. Основний плід - яблука, але дозволяється додавати й інші сезонні дари саду.
РБК-Україна повідомляє, які саме фрукти можна освячувати та що слід врахувати під час формування кошика.
Фрукти, які можна покласти у кошик
На Яблучний Спас віряни приносять до церкви кошик з плодами нового врожаю для освячення. Можна освячувати такі фрукти:
- яблука - головний символ свята, обов’язковий плід для освячення. Фрукт вважається знаком достатку, здоров’я і благословення
- груші - освячуються як інші плоди нового врожаю
- сливи, персики, абрикоси - також можна освячувати
- виноград - дуже бажаний у кошику, особливо білий
- тропічні фрукти (апельсини, банани, ананаси) - не заборонені, але найкраще приносити переважно те, що вирощене власноруч або в місцевості
Також у кошик можна покласти:
- мед і продукти бджільництва - це знак Божої благодаті та солодкого життя
- хліб та випічка - пироги, особливо з яблуками, маком, медом - символ родини і благополуччя
- зернові та квіти - колоски пшениці, мак, лікарські трави, польові квіти (волошки, чорнобривці, соняшники тощо) - урочистий декор і оберіг родинного добробуту
Чи можна святити овочі
Овочі можна класти у кошик на Яблучний Спас, але це не обов’язково. Церква не забороняє освячувати овочі, але головна увага все-таки має бути на фруктах, особливо яблуках.
Овочі, які можна освячувати:
- помідори, огірки, перець
- морква, буряк, картопля
- кабачки, баклажани
- цибуля, часник
- кукурудза (качани)
Загалом овочі символізують щедрість землі, добрий врожай і працю людини.
Категорично не можна святити:
- м’ясо, ковбаси, сало та рибу - триває Успенський піст
- алкоголь, тютюн
- молочні продукти, яйця
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Retro та Wikipedia.