Які фрукти покласти у кошик для освячення на Яблучний Спас: повний список

Яблучний Спас у 2025 році припадає на 6 серпня . За традицією, у цей день віряни приносять до церкви кошики з фруктами. Основний плід - яблука, але дозволяється додавати й інші сезонні дари саду.

РБК-Україна повідомляє, які саме фрукти можна освячувати та що слід врахувати під час формування кошика.

Фрукти, які можна покласти у кошик

На Яблучний Спас віряни приносять до церкви кошик з плодами нового врожаю для освячення. Можна освячувати такі фрукти:

яблука - головний символ свята, обов’язковий плід для освячення. Фрукт вважається знаком достатку, здоров’я і благословення

- головний символ свята, обов’язковий плід для освячення. Фрукт вважається знаком достатку, здоров’я і благословення груші - освячуються як інші плоди нового врожаю

- освячуються як інші плоди нового врожаю сливи, персики, абрикоси - також можна освячувати

- також можна освячувати виноград - дуже бажаний у кошику, особливо білий

- дуже бажаний у кошику, особливо білий тропічні фрукти (апельсини, банани, ананаси) - не заборонені, але найкраще приносити переважно те, що вирощене власноруч або в місцевості

Також у кошик можна покласти:

мед і продукти бджільництва - це знак Божої благодаті та солодкого життя

- це знак Божої благодаті та солодкого життя хліб та випічка - пироги, особливо з яблуками, маком, медом - символ родини і благополуччя

- пироги, особливо з яблуками, маком, медом - символ родини і благополуччя зернові та квіти - колоски пшениці, мак, лікарські трави, польові квіти (волошки, чорнобривці, соняшники тощо) - урочистий декор і оберіг родинного добробуту

Чи можна святити овочі

Овочі можна класти у кошик на Яблучний Спас, але це не обов’язково. Церква не забороняє освячувати овочі, але головна увага все-таки має бути на фруктах, особливо яблуках.

Овочі, які можна освячувати:

помідори, огірки, перець

морква, буряк, картопля

кабачки, баклажани

цибуля, часник

кукурудза (качани)

Загалом овочі символізують щедрість землі, добрий врожай і працю людини.

Категорично не можна святити: