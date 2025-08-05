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Какие фрукты положить в корзину для освящения на Яблочный Спас: полный список

Вторник 05 августа 2025 08:44
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Какие фрукты положить в корзину для освящения на Яблочный Спас: полный список Какие фрукты можно святить на Яблочный Спас (фото: instagram.com.ratusha.if)
Автор: Татьяна Самарук

Яблочный Спас в 2025 году приходится на 6 августа. По традиции, в этот день верующие приносят в церковь корзины с фруктами. Основной плод - яблоки, но разрешается добавлять и другие сезонные дары сада.

РБК-Украина сообщает, какие именно фрукты можно освящать и что следует учесть при формировании корзины.

Фрукты, которые можно положить в корзину

На Яблочный Спас верующие приносят в церковь корзину с плодами нового урожая для освящения. Можно освящать следующие фрукты:

  • яблоки - главный символ праздника, обязательный плод для освящения. Фрукт считается знаком достатка, здоровья и благословения
  • груши - освящаются как другие плоды нового урожая
  • сливы, персики, абрикосы - также можно освящать
  • виноград - очень желателен в корзине, особенно белый
  • тропические фрукты (апельсины, бананы, ананасы) - не запрещены, но лучше приносить преимущественно то, что выращено собственноручно или в местности

Также в корзину можно положить:

  • мед и продукты пчеловодства - это знак Божьей благодати и сладкой жизни
  • хлеб и выпечка - пироги, особенно с яблоками, маком, медом - символ семьи и благополучия
  • зерновые и цветы - колоски пшеницы, мак, лекарственные травы, полевые цветы (васильки, бархатцы, подсолнухи и т.д.) - торжественный декор и оберег семейного благополучия

Можно ли святить овощи

Овощи можно класть в корзину на Яблочный Спас, но это не обязательно. Церковь не запрещает освящать овощи, но главное внимание все-таки должно быть на фруктах, особенно яблоках.

Овощи, которые можно освящать:

  • помидоры, огурцы, перец
  • морковь, свекла, картофель
  • кабачки, баклажаны
  • лук, чеснок
  • кукуруза (початки)

В общем овощи символизируют щедрость земли, хороший урожай и труд человека.

Категорически нельзя святить:

  • мясо, колбасы, сало и рыбу - продолжается Успенский пост
  • алкоголь, табак
  • молочные продукты, яйца

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Retro и Wikipedia.

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Фрукты Яблочный Спас Яблоки
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