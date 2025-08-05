Какие фрукты положить в корзину для освящения на Яблочный Спас: полный список
Яблочный Спас в 2025 году приходится на 6 августа. По традиции, в этот день верующие приносят в церковь корзины с фруктами. Основной плод - яблоки, но разрешается добавлять и другие сезонные дары сада.
РБК-Украина сообщает, какие именно фрукты можно освящать и что следует учесть при формировании корзины.
Фрукты, которые можно положить в корзину
На Яблочный Спас верующие приносят в церковь корзину с плодами нового урожая для освящения. Можно освящать следующие фрукты:
- яблоки - главный символ праздника, обязательный плод для освящения. Фрукт считается знаком достатка, здоровья и благословения
- груши - освящаются как другие плоды нового урожая
- сливы, персики, абрикосы - также можно освящать
- виноград - очень желателен в корзине, особенно белый
- тропические фрукты (апельсины, бананы, ананасы) - не запрещены, но лучше приносить преимущественно то, что выращено собственноручно или в местности
Также в корзину можно положить:
- мед и продукты пчеловодства - это знак Божьей благодати и сладкой жизни
- хлеб и выпечка - пироги, особенно с яблоками, маком, медом - символ семьи и благополучия
- зерновые и цветы - колоски пшеницы, мак, лекарственные травы, полевые цветы (васильки, бархатцы, подсолнухи и т.д.) - торжественный декор и оберег семейного благополучия
Можно ли святить овощи
Овощи можно класть в корзину на Яблочный Спас, но это не обязательно. Церковь не запрещает освящать овощи, но главное внимание все-таки должно быть на фруктах, особенно яблоках.
Овощи, которые можно освящать:
- помидоры, огурцы, перец
- морковь, свекла, картофель
- кабачки, баклажаны
- лук, чеснок
- кукуруза (початки)
В общем овощи символизируют щедрость земли, хороший урожай и труд человека.
Категорически нельзя святить:
- мясо, колбасы, сало и рыбу - продолжается Успенский пост
- алкоголь, табак
- молочные продукты, яйца
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Retro и Wikipedia.