В Bloomberg заявили о вероятной эскалации торговой войны между США и Китаем

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В случае эскалации таможенные ставки вырастут на 25% на весь импорт

Продолжение эскалации торговой войны между США и Китаем - наиболее вероятный сценарий предстоящей встречи лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Bloomberg.

Отмечается, что к такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc.

В частности, эксперты разработали три сценария, как именно могут сложиться американо-китайские отношения после переговоров глав двух стран. Согласно одному из них, действующие тарифы остаются в силе, но обе стороны соглашаются продолжать переговоры по поводу дальнейшей отмены эскалации.

"На наш взгляд, наиболее вероятный вариант - это продолжение эскалации: таможенные ставки вырастут до 25% на весь импорт, который уже находится под дополнительными пошлинами, также тарифы распространятся на оставшийся китайский импорт", - указано в заявлении компании.

При этом полный отказ от уже введенных повышенных таможенных ставок – сценарий, который вряд ли возможен в ближайшей перспективе. Вместе с тем подчеркивается, что участники рынка "сфокусированы на встрече лидеров как на потенциальном переломном моменте в эскалации экономической напряженности" между США и Китаем.

Подчеркивается также, что если позитивная договоренность не будет достигнута, это может привести к замедлению росту экспорта китайских товаров в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков, рост экономики Китая в начале 2019 года замедлится, но снижение курса юаня в этом году, вероятно, смягчит последствия. В Goldman Sachs заключили, что импортные пошлины также окажут влияние на внутренний спрос Китая, что увеличит неопределенность в краткосрочной перспективе.

Напомним, 27 ноября европейские фондовые индексы снижались в начале торгов на фоне угрозы США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине ноября власти Китая наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий.

Добавим также, вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если они хотят избежать холодной войны с США.