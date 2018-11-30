У Bloomberg заявили про ймовірну ескалації торгової війни між США і Китаєм

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У разі ескалації митні ставки виростуть на 25% на весь імпорт

Продовження ескалації торгової війни між США і Китаєм - найбільш вірогідний сценарій майбутньої зустрічі лідерів США і КНР Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті G20 в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Bloomberg.

Відзначається, що до такої думки прийшли аналітики з Goldman Sachs Group Inc.

Зокрема, експерти розробили три сценарії, як саме можуть скластися американо-китайські відносини після переговорів глав двох країн. Відповідно до одного з них, діючі тарифи залишаються у силі, але обидві сторони погоджуються продовжувати переговори з приводу подальшого скасування ескалації.

"На наш погляд, найбільш ймовірний варіант - це продовження ескалації: митні ставки виростуть до 25% на весь імпорт, який уже знаходиться під додатковими митами, також тарифи поширяться на китайський імпорт, що залишився", - зазначено в заяві компанії.

При цьому повна відмова від уже введених підвищених митних ставок - сценарій, який навряд чи можливий у найближчій перспективі. Разом з тим підкреслюється, що учасники ринку "сфокусовані на зустрічі лідерів як на потенційного переломному моменті в ескалації економічної напруженості" між США і Китаєм.

Підкреслюється також, що якщо позитивна домовленість не буде досягнута, це може привести до уповільнення зростання експорту китайських товарів у найближчі місяці. На думку аналітиків, зростання економіки Китаю на початку 2019 року сповільниться, але зниження курсу юаня у цьому році, ймовірно, пом'якшить наслідки. У Goldman Sachs зробили висновок, що імпортні мита також вплинуть на внутрішній попит Китаю, що збільшить невизначеність у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, 27 листопада європейські фондові індекси знижувалися на початку торгів на тлі загрози США ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів.

Як писало РБК-Україна раніше, в середині листопада влада Китаю намітила ряд можливих поступок вимогам адміністрації президента США Дональда Трампа в рамках зусиль щодо врегулювання торговельних суперечностей.

Додамо також, віце-президент США Майк Пенс заявив, що китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо вони хочуть уникнути холодної війни з США.