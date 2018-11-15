Китай хочет уступить США в области торговли в ожидании G20

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Обязательства, которые Пекин готов взять на себя, не вполне отвечают требованиям США о проведении масштабных структурных реформ

Власти Китая наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Как сообщают источники издания, обязательства, которые Пекин готов взять на себя, не вполне отвечают требованиям США о проведении масштабных структурных реформ. Отмечается, что в ходе переговоров еще предстоит пройти долгий путь. Один из источников заявил, что переговоры между двумя странами продолжаются в конструктивном русле.

Между тем Reuters сообщает со ссылкой на источники, что Пекин направил письменный ответ на требования США о масштабных реформах в области внешней торговли. Ожидается, что этот шаг может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Новые уступки Пекина - в основном переработка ранее сделанных предложений. Например, рассматривается возможность повышения максимальной доли иностранных инвестиций в ряде отраслей.

Отметим, во время интервью вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если они хотят избежать холодной войны с США.