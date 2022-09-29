ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Bloomberg: Утечка газа на "Северном потоке" может привести к экологической катастрофе

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 06:05
Bloomberg: Утечка газа на "Северном потоке" может привести к экологической катастрофе Фото: Утечка газа на "Северном потоке" может привести к экологической катастрофе
Автор: Олег Васкив

В месте, где произошел взрыв трубопровода "Северный поток", образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это самая заметная с трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой", - указывает агентство.

Согласно оценкам ситуации от Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч тонн метана. Этот парниковый газ является одним из самых мощных.

"Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы 5,48 млн автомобилей в США", - отмечается в материале.

Напомним, 27 сентября стало известно отрех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В США заявили, что не причастны к этим инцидентам.

В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток Война России против Украины
NEWS
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана