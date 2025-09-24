Bloomberg: українські дрони "вимкнули" два великі російські нафтопорти в Чорному морі

Попередньо, мова йде про два великих термінали біля Новоросійська в РФ - термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та нафтобазу Шесхарис. Якщо в СРС заявили, що зупинка пов'язана виключно з повітряними тривогами, то щодо нафтобази точних даних поки що немає окрім факту припинення роботи.

Ці два термінали разом експортують понад два мільйони барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. СРС та Шесхарис - важлива частина світового ланцюга нафтопостачання, який перекачує понад 40 млн барелів на добу.

"З початку серпня Україна радикально посилила свої атаки на російські нафтові активи, що спонукало Кремль заборонити експорт бензину та розглянути питання про обмеження на дизельне паливо. Ці атаки були зосереджені на нафтопереробних заводах, але порти та насосні станції також стали цілями", - додає видання.