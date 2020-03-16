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Названы критерии оценки влияния коронавируса на экономику, - Bloomberg

Новости » Экономика     16.03.2020 - 08:49
Названы критерии оценки влияния коронавируса на экономику, - Bloomberg
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Издание Bloomberg назвало пять индикаторов

Влияние распространения коронавируса на экономику сложно оценить по таким привычным показателям, поскольку данные по ним часто приходят с опозданием на месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание Bloomberg назвало пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

В первую очередь агентство упоминает гостиничный сектор. По данным исследовательской компании STR, в 2020 году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% по сравнению с 66,6% годом ранее.

Второй показатель - это розничные продажи. Согласно исследованию Johnson Redbook, потребители стали приобретать преимущественно товары первой необходимости. Увеличились продажи лекарств, чистящих средств, хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.

Третий индикатор - это кассовые сборы в кинотеатрах. Из-за коронавируса кинокомпании переносят премьеры. Сеть кинотеатров AMC Theatres, лидер рынка в США сообщила, что сократит продажу билетов вдвое.

Четвертый индикатор - театральная индустрия. Так, в Нью-Йорке до 12 апреля закрыли театры на Бродвее. В первую неделю марта число зрителей там упало на 6,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Последний индикатор - это потребительская уверенность. Рассчитанный Bloomberg индекс потребительской уверенности сокращается шестую неделю подряд - это самый длительный период с 2015 года. Больше всего на поведение потребителей повлияло падение фондовых рынков.

Напомним, Кабинет министров Украины на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В частности, до 1 июня запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды.

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