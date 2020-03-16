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Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 02:56
Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для экспорта необходимы специальные разрешения

Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен.

Отмечается, что для продажи за пределы ЕС медицинских защитных средств теперь необходимы специальные разрешения. Речь идет о фильтрующих масках, защитных очках, спецкостюмах и других средствах защиты. Также фон дер Ляйен заявила о необходимости простимулировать производителей защитных средств.

Однако глава Еврокомиссии высказалась против ограничений на защитными товарами внутри ЕС, заявив, что страны-члены ЕС "должны помагать друг другу".

Ранее сообщалось, что из Украины в Европейский союз пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В частности, до 1 июня запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды.

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