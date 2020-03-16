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Названі критерії оцінки впливу коронавірусу на економіку, - Bloomberg

Новини » Економіка     16.03.2020 - 08:49
Названі критерії оцінки впливу коронавірусу на економіку, - Bloomberg
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видання Bloomberg назвало п'ять індикаторів

Вплив поширення коронавірусу на економіку складно оцінити з таким звичним показниками, оскільки дані по них часто приходять із запізненням на місяць. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання Bloomberg назвало п'ять індикаторів, які дозволяють відстежити, як споживачі реагують на ситуацію, і отримати своєчасні дані.

В першу чергу агентство згадує готельний сектор. За даними дослідницької компанії STR, у 2020 році в перший тиждень березня заселеність готелів у США впала до 61,8% порівняно з 66,6% роком раніше.

Другий показник - це роздрібні продажі. Згідно з дослідженням Johnson Redbook, споживачі стали купувати переважно товари першої необхідності. Збільшилися продажі ліків, миючих засобів, господарських товарів, продуктів і води в пляшках.

Третій індикатор - це касові збори в кінотеатрах. Через коронавірус кінокомпанії переносять прем'єри. Мережа кінотеатрів AMC Theatres, лідер ринку в США повідомила, що скоротить продаж квитків вдвічі.

Четвертий індикатор - театральна індустрія. Так, у Нью-Йорку до 12 квітня закрили театри на Бродвеї. В перший тиждень березня кількість глядачів там впала на 6,5% порівняно з тим же періодом роком раніше.

Останній індикатор - це споживча впевненість. Розрахований Bloomberg індекс споживчої впевненості скорочується шостий тиждень поспіль - це найтриваліший період з 2015 року. Більше всього на поведінку споживачів вплинуло падіння фондових ринків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на час карантину через коронавірус в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. зокрема, до 1 червня заборонений експорт медичних масок, рукавичок і захисного одягу.

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