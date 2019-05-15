В Китае розничные продажи упали до 16-летнего минимума

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Китай опубликовал отчет по низкому росту розничных продаж и промышленности в апреле

Китай 15 мая опубликовал отчет по неожиданно низкому росту розничных продаж и промышленности в апреле, что усилило давление на Пекин по созданию дополнительных экономических стимулов на фоне обострения торговой войны с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что розничные продажи выросли на 7,2% в апреле по сравнению с 2018 годом, не дотянув до прогноза в 8,6%. По данным Национального бюро статистики, это самый низкий рост с 2003 года.

В частности, промышленность упала в апреле до 5,4% с мартовских 8,5%, которые, возможно, были вызваны сезонными факторами. Под давлением результатов, автомобильная промышленность рухнула на 16%. Продажи автомобилей на китайском рынке упали на 14,6%.

Также отмечается, что экспорт китайских товаров сократился в апреле под угрозой повышения пошлин в США и ослабления мирового спроса. Рост инвестиций в основной капитал замедлился до 6,1% в первые четыре месяца против ожидаемого роста на 6,4% в первом квартале.

Подчеркнем, 10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из КНР.

Кроме того, Трамп заявил, что повышение пошлин на китайские товары значительно повлияло на хорошие показатели ВВП США в первом квартале 2019 года.