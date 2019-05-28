ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Bloomberg підрахував збитки від торговельної війни США з Китаєм

Новини » Політика    28.05.2019 - 12:45
Bloomberg підрахував збитки від торговельної війни США з Китаєм
Фото: президент США Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Торгова війна США з Китаєм може обійтися в 600 млрд доларів

Ескалація торговельної війни США з Китаєм може обійтися світовій економіці в 600 млрд доларів. Про це йдеться в публікації економістів видання Bloomberg.

Повідомляється, що введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів. Передбачається, що до 2021 року негативний ефект від торговельної війни буде наростати, після чого очікується спад.

Bloomberg Економісти підрахували, що з новими митами США на китайські товари світовий ВВП втратить близько 0,6%. Тобто збитки Китаю складуть майже 1% від ВВП, а економіка США втратить 0,7% ВВП. Негативний ефект від екскалації торговельної війни також відчують Тайвань, Південна Корея і Китай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів.

Зазначимо, на тлі торгової війни з США в Китаї роздрібні продажі впали до 16-річного мінімуму. Крім того, експорт китайських товарів скоротився під загрозою підвищення мит в США та ослаблення світового попиту.

 

Китай припинив купувати іранську нафту, - WSJ
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся