Bloomberg оприлюднило три сценарії для України після розмови Трампа з Путіним

Базовий сценарій

Найімовірніший сценарій Bloomberg Economics полягає в тому, що окупована територія залишиться в підвішеному стані в осяжному майбутньому і під фактичним контролем Росії. Можуть бути деякі обміни, що включають російську територію в Курській області, зайняту Києвом.

Україна отримає якісь гарантії безпеки. І переговори будуть зосереджені на тому, наскільки вони будуть сильні. Оскільки залізна безпека членства в НАТО, ймовірно, поки що не обговорюється, будь-яка обіцянка, дана сьогодні, зрештою залежатиме від прихильності до неї майбутніх політичних лідерів.

Якщо європейцям вдасться налагодити хорошу лінію зв'язку з Білим домом, вони спробують переконати Трампа зберегти підтримку США Києву досить довго, щоб країни ЄС змогли швидко наростити власні можливості.

Найкращий сценарій

Ідеальний сценарій для Києва полягає в тому, що США і європейці на двосторонній основі зобов'язуються втрутитися, якщо Росія відмовиться від угоди. Але ризик прямого конфлікту з Росією змушує побоюватися навіть деяких із найзатятіших прихильників України.

Жорсткі санкції можуть призвести до скорочення економіки Росії на 7% порівняно зі скасуванням санкцій.

Партнери Києва могли б узяти на себе зобов'язання збільшити військову підтримку України і повторно ввести або посилити санкції проти Росії. Вони також могли б допомогти Україні розвинути власну оборонну промисловість і відновити її сили, щоб вони стали головним стримувальним фактором проти Росії.

Якщо ЄС зможе забезпечити все це, це може відкрити шлях для приєднання України до блоку, можливо, протягом наступного десятиліття, що зміцнить його східний фланг і продемонструє відновлену здатність блоку впливати на навколишні країни.

Найгірший варіант

У кошмарному для Києва сценарії Трамп може втратити інтерес до майбутнього України ще до того, як буде досягнуто будь-яке врегулювання, що призведе до припинення військової та фінансової допомоги і надання європейцям можливості вирішувати цю проблему.

Навіть якщо взаємодія Трампа з Путіним призведе до мирної угоди, яка діятиме на початковому етапі, вона все одно може лише відтермінувати наступну фазу того, що Путін назвав війною між НАТО і Росією.

Угода збереже український суверенітет і дозволить країні почати реконструкцію. Але вона також може закріпити значні досягнення Путіна, контролюючи частину української території та потенційно блокуючи вступ Києва до НАТО.

Найімовірнішою ціллю стануть країни Балтії, які Путін розглядає як частину Російської імперії, яку він хоче відновити.

За словами Андреса Касекампа, професора Школи глобальних відносин імені Мунка при Університеті Торонто, Путіну навіть не потрібно починати повномасштабну атаку, щоб досягти своїх реальних цілей. Гібридна операція з розпалювання місцевих заворушень може дати Кремлю привід для обмеженого вторгнення, нібито для захисту російськомовних громад. Схожу тактику Путін використовував на сході України у 2014 році.

Якби Вашингтон відмовився приєднатися до сил НАТО для відбиття такого нападу, то Путіну вдалося б створити розкол між США та їхніми союзниками по ЄС, що є давньою метою.

"Якщо НАТО не відреагує, то НАТО припинить своє існування, - сказав Касекамп. Це може бути призом".