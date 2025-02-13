Bloomberg обнародовало три сценария для Украины после разговора Трампа с Путиным

Базовый сценарий

Наиболее вероятный сценарий Bloomberg Economics заключается в том, что оккупированная территория останется в подвешенном состоянии в обозримом будущем и под фактическим контролем России. Могут быть некоторые обмены, включающие российскую территорию в Курской области, занятую Киевом.

Украина получит какие-то гарантии безопасности. И переговоры будут сосредоточены на том, насколько они будут сильны. Поскольку железная безопасность членства в НАТО, вероятно, пока не обсуждается, любое обещание, данное сегодня, в конечном итоге будет зависеть от приверженности ему будущих политических лидеров.

Если европейцам удастся наладить хорошую линию связи с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить поддержку США Киеву достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли быстро нарастить собственные возможности.

Лучший сценарий

Идеальный сценарий для Киева заключается в том, что США и европейцы на двусторонней основе обязуются вмешаться, если Россия откажется от сделки. Но риск прямого конфликта с Россией заставляет опасаться даже некоторых из самых ярых сторонников Украины.

Жесткие санкции могут привести к сокращению экономики России на 7% по сравнению с отменой санкций.

Партнеры Киева могли бы взять на себя обязательство увеличить военную поддержку Украины и повторно ввести или ужесточить санкции против России. Они также могли бы помочь Украине развить собственную оборонную промышленность и восстановить ее силы, чтобы они стали главным сдерживающим фактором против России.

Если ЕС сможет обеспечить все это, это может открыть путь для присоединения Украины к блоку, возможно, в течение следующего десятилетия, что укрепит его восточный фланг и продемонстрирует возобновленную способность блока влиять на окружающие его страны.

Худший вариант

В кошмарном для Киева сценарии Трамп может потерять интерес к будущему Украины еще до того, как будет достигнуто какое-либо урегулирование, что приведет к прекращению военной и финансовой помощи и предоставлению европейцам возможности решать эту проблему.

Даже если взаимодействие Трампа с Путиным приведет к мирному соглашению, которое будет действовать на начальном этапе, оно все равно может лишь отсрочить следующую фазу того, что Путин назвал войной между НАТО и Россией.

Соглашение сохранит украинский суверенитет и позволит стране начать реконструкцию. Но оно также может закрепить значительные достижения Путина, контролируя часть украинской территории и потенциально блокируя вступление Киева в НАТО.

Наиболее вероятной целью станут страны Балтии, которые Путин рассматривает как часть Российской империи, которую он хочет восстановить.

По словам Андреса Касекампа, профессора Школы глобальных отношений имени Мунка при Университете Торонто, Путину даже не нужно начинать полномасштабную атаку, чтобы достичь своих реальных целей. Гибридная операция по разжиганию местных беспорядков может дать Кремлю повод для ограниченного вторжения, якобы для защиты русскоязычных общин. Похожую тактику Путин использовал на востоке Украины в 2014 году.

Если бы Вашингтон отказался присоединиться к силам НАТО для отражения такого нападения, то Путину удалось бы создать раскол между США и их союзниками по ЕС, что является давней целью.

"Если НАТО не отреагирует, то НАТО прекратит свое существование, - сказал Касекамп. Это может быть призом".