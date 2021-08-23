Bloomberg назвало дату завершения строительства "Северного потока-2"

Агентство Bloomberg спрогнозировало сроки завершения строительства "Северного потока-2". Газопровод могут достроить 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.
Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км, сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.
Проект газопровода завершен на 99%. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - сроки окончания работ пока официально не подтвердили.
Напомним, Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2".
Ранее РБК-Украина писало, что позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.