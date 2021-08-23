UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Bloomberg назвало дату завершения строительства "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Агентство Bloomberg спрогнозировало сроки завершения строительства "Северного потока-2". Газопровод могут достроить 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км, сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.

Проект газопровода завершен на 99%. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - сроки окончания работ пока официально не подтвердили.

Напомним, Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина писало, что позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2