Bloomberg назвало дату завершення будівництва "Північного потоку-2"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Deutsche Welle .

Базоване в Штральзунді управління водних шляхів і судноплавства Німеччини сповістило про роботу "Фортуни" на ділянці в 13-14 км, повідомляє Bloomberg з посиланням на морську владу Німеччини.

Проект газопроводу завершено на 99%. У Nord Stream 2 AG - компанії-операторі ініціативи - терміни закінчення робіт поки офіційно не підтвердили.