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Bloomberg дізнався, про що хочуть домовитися на саміті миру щодо України

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Глобальний саміт миру може стати підґрунтям для майбутніх переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Саміт миру, що пройде вже 15-16 числа цього місяця у швейцарській Люцерні, буде зосереджений на трьох напрямках, а саме:

  • ядерній безпеці,
  • продовольчій безпеці,
  • поверненню викрадених дітей.

За даними видання, саміт буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських офіційних осіб до майбутніх переговорів після досягнення рішень у вищезгаданих питаннях.

Попри те, що російські посадовці були не запрошені на зустріч, у документі, щодо саміту, з яким ознайомився Bloomberg, йдеться, що припинення війни має залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що на вимогу України, цього разу Російська Федерація не братиме участь в Глобальному саміті миру.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна не запрошує РФ на Глобальний саміт миру.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росію все ж таки можуть запросити на саміт, однак, уже на другий.

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