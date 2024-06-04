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Bloomberg узнал, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Глобальный саммит мира может стать основой для предстоящих переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Саммит мира, который пройдет уже 15-16 числа этого месяца в швейцарской Люцерне, будет сосредоточен на трех направлениях, а именно:

  • ядерной безопасности,
  • продовольственной безопасности,
  • возвращению похищенных детей.

По данным издания, саммит будет направлен на то, чтобы проложить путь к привлечению российских официальных лиц к предстоящим переговорам после достижения решений по вышеупомянутым вопросам.

Несмотря на то, что российские чиновники не были приглашены на встречу, в документе по саммиту, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что прекращение войны должно привлекать все стороны.

"Поэтому мы договорились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, что по требованию Украины, на этот раз Российская Федерация не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россию все же могут пригласить на саммит, однако уже на второй.

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