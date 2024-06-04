Bloomberg узнал, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине

Саммит мира, который пройдет уже 15-16 числа этого месяца в швейцарской Люцерне, будет сосредоточен на трех направлениях, а именно:

ядерной безопасности,

продовольственной безопасности,

возвращению похищенных детей.

По данным издания, саммит будет направлен на то, чтобы проложить путь к привлечению российских официальных лиц к предстоящим переговорам после достижения решений по вышеупомянутым вопросам.

Несмотря на то, что российские чиновники не были приглашены на встречу, в документе по саммиту, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что прекращение войны должно привлекать все стороны.

"Поэтому мы договорились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе.