ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Bloomberg узнал, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине

Украина, Вторник 04 июня 2024 17:17
UA EN RU
Bloomberg узнал, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Глобальный саммит мира может стать основой для предстоящих переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Саммит мира, который пройдет уже 15-16 числа этого месяца в швейцарской Люцерне, будет сосредоточен на трех направлениях, а именно:

  • ядерной безопасности,
  • продовольственной безопасности,
  • возвращению похищенных детей.

По данным издания, саммит будет направлен на то, чтобы проложить путь к привлечению российских официальных лиц к предстоящим переговорам после достижения решений по вышеупомянутым вопросам.

Несмотря на то, что российские чиновники не были приглашены на встречу, в документе по саммиту, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что прекращение войны должно привлекать все стороны.

"Поэтому мы договорились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, что по требованию Украины, на этот раз Российская Федерация не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россию все же могут пригласить на саммит, однако уже на второй.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Саммит мира Перемирие на Донбассе Война России против Украины
NEWS
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны